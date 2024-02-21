Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Встреча, которая продлилась один час и 29 минут, завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянина. Эта победа стала для Хачанова 250-й в карьере.

В четвертьфинале соперником российского теннисиста станет представитель Финляндии Эмиль Руусувуори.

Ранее россиянин Даниил Медведев, победивший в Дохе в 2023 году, отказался от участия в турнире по причине усталости, сообщает RT.

