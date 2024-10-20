Карен Хачанов выиграл турнир АТР в Алма-Ате

В финале россиянин сразился с представителем Канады Габриэлем Диалдо. Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

Хачанов находится на 26-м месте с рейтинге АТР. В 2021 году он стал серебряным призером Олимпиады в Токио.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру из Италии на турнире «Шлем шести королей», передает «Радиоточка НСН».

