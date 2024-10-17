Дочь Исинбаевой выиграла теннисный турнир на Канарах

Дочь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Ева Петинова стала победительницей теннисного турнира на Канарских островах.

Соревнования проходили на острове Гран-Канария 10-13 октября. В финале молодежной теннисной серии в категории до 10 лет Петинова обыграла соперницу Марию Гарсию Мартинес.

Еве Петиновой 10 лет, девочка родилась в семье Исинбаевой и легкоатлета, метателя копья Никиты Петинова. Ранее Елена Исинбаева рассказала, что ее наследница тренируется в Монако в теннисной академии Патрика Муратоглу.

Между тем стало известно, что олимпийская чемпионка покинет комиссию атлетов МОК по истечении срока полномочий, пишет RT.

