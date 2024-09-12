Капитан сборной Мексики Монтес перешел в московский «Локомотив»

Мексиканец будет выступать за московскую команду до 2029 года. Он выбрал для себя 23 номер, под которым будет защищать цвета «Локомотива».

Монтес в составе национальной команды дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ, а также стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.

Ранее россиянин Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб «Сьон», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

