Капитан сборной Мексики Монтес перешел в московский «Локомотив»
12 сентября 202416:52
Капитан сборной Мексики по футболу, защитник Сесар Монтес из испанской «Альмерии» перешел в стан московского «Локомотива», сообщает сайт железнодорожников.
Мексиканец будет выступать за московскую команду до 2029 года. Он выбрал для себя 23 номер, под которым будет защищать цвета «Локомотива».
Монтес в составе национальной команды дважды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ, а также стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.
Ранее россиянин Антон Миранчук перешел в швейцарский клуб «Сьон», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru