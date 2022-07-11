Капитан «Салавата» Панин призвал поддержать Федотова

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин в своих соцсетях поддержал голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

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По его словам, «все спрятались в свои домики со своими проблемками», однако подобная ситуация может произойти с любым, особенно молодым спортсменом.

«Классно жить по принципу «слава богу, не со мной»... Федотов за два года из просто подающего надежды стал главным вратарём на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста — НХЛ. По-любому мне скажут: «Не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем». Но и Федот хочет заниматься своим хоккеем», — написал хоккеист.

Панин подчеркнул, что подобные ситуации не имеют ничего общего со спортом, а КХЛ, федерация, профсоюз и спортсмены должны помочь Федотову продолжить карьеру.

Ранее бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Крикунов заявил, что видит след московского ЦСКА в задержании Федотова, сообщает РИА ФАН. По его мнению, армейцы, не нашли ему достойную замену.

Федотов был задержан в Петербурге 1 июля. Как пишут «Невские новости», спортсмена подозревают в уклонении от службы в армии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Российская АрмияПризывКХЛРоссияХоккей
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