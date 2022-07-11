Капитан «Салавата» Панин призвал поддержать Федотова
Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин в своих соцсетях поддержал голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.
По его словам, «все спрятались в свои домики со своими проблемками», однако подобная ситуация может произойти с любым, особенно молодым спортсменом.
«Классно жить по принципу «слава богу, не со мной»... Федотов за два года из просто подающего надежды стал главным вратарём на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста — НХЛ. По-любому мне скажут: «Не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем». Но и Федот хочет заниматься своим хоккеем», — написал хоккеист.
Панин подчеркнул, что подобные ситуации не имеют ничего общего со спортом, а КХЛ, федерация, профсоюз и спортсмены должны помочь Федотову продолжить карьеру.
Ранее бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Крикунов заявил, что видит след московского ЦСКА в задержании Федотова, сообщает РИА ФАН. По его мнению, армейцы, не нашли ему достойную замену.
Федотов был задержан в Петербурге 1 июля. Как пишут «Невские новости», спортсмена подозревают в уклонении от службы в армии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому директору
- В Подмосковье водитель каршеринга сбил троих человек на «зебре»
- Капитан «Салавата» Панин призвал поддержать Федотова
- В России зафиксировали 430 случаев клещевого энцефалита
- Володин назвал цель внеочередного заседания Госдумы 15 июля
- Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана
- Шоумен Светлаков заявил о продаже дома в Юрмале
- Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков
- Дочери Валерия Карпина не смогли оформить Fan ID
- Путин и Эрдоган обсудили проблему вывоза зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru