Капитан баскетбольного ЦСКА Курбанов приостановил спортивную карьеру

Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов принял решение о приостановке спортивной карьеры, сообщили в армейском клубе, передает РБК.

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Как отмечается, в команде данное решение не комментируют, известно лишь, что оно было принято по личным мотивам игрока.

«Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», — говорится в сообщении.

Новым капитаном красно-синих стал Семен Антонов.

Ранее баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: pixabay.com
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