Капитан баскетбольного ЦСКА Курбанов приостановил спортивную карьеру

Как отмечается, в команде данное решение не комментируют, известно лишь, что оно было принято по личным мотивам игрока.

«Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», — говорится в сообщении.

Новым капитаном красно-синих стал Семен Антонов.

Ранее баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



