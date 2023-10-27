Капитан баскетбольного ЦСКА Курбанов приостановил спортивную карьеру
27 октября 202314:49
Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов принял решение о приостановке спортивной карьеры, сообщили в армейском клубе, передает РБК.
Как отмечается, в команде данное решение не комментируют, известно лишь, что оно было принято по личным мотивам игрока.
«Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», — говорится в сообщении.
Новым капитаном красно-синих стал Семен Антонов.
Ранее баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru