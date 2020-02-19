Канадский фристайлист Курода умер в возрасте 19 лет

Фристайлист из Канады Брэйден Курода скончался на 20-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

О причинах смерти спортсмена пока не сообщается.

По данным агентства, Курода выступал в могуле и находился на 47-м месте в зачете Кубка мира. Его дебют состоялся на Кубке мира в январе, он стал 34-м на этапе в Квебеке, в феврале занял 25-е место на этапе в Калгари.

Ранее сообщалось, что четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова якобы пыталась совершить суицид. Эти слухи появились на фоне сообщений о ее госпитализации. Однако позднее спортсменка опровергла информацию о попытке самоубийства.

