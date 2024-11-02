Канадская фигуристка потребовала изменить правила для сменивших гражданство россиян
Канадская чемпионка мира и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель потребовала в своем аккаунте в соцсети X ужесточить правила для российских атлетов, которые сменили спортивное гражданство.
По ее словам, такие фигуристы должны тренироваться в странах, которые представляют после смены гражданства.
В ответ на комментарии подписчиков, которые не согласились со спортсменкой, Дюамель подчеркнула, что это касается лишь российских спортсменов. «Их страна находится в бане, поэтому я это и сказала», — отметила она.
Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что российские спортсмены, сменившие спортивное гражданство и выигравшие медали Олимпиады-2024 под флагами других стран, вряд ли захотят «возвращаться». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru