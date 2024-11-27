Канадец Ги Буше стал главным тренером омского «Авангарда»

Канадский хоккейный специалист Ги Буше назначен главным тренером клуба «Авангард». Информация об этом появилась на официальном сайте команды Континентальной хоккейной лиги из Омска.

Контракт с канадцем подписан до конца сезона 2025-2026. Ги Буше 53 года, он приедет в Омск и примет команду в первой половине декабря. До его приезда обязанности наставника будет исполнять нынешний тренер омичей Сергей Звягин.

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«Авангард» сейчас располагается на 8 строчке с 26 очками в 28 играх Восточной конференции КХЛ.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Ги Буше с 2011 по 2013 годы возглавлял клуб НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг», затем работал в швейцарском «Берне». После этого провел три сезона на посту главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016 – 2019). В сезоне 2023/24 – помощник главного тренера в «Торонто Мейпл Лифс».

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Фото: hawk.ru
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