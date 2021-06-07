Канада обыграла Финляндию и стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею в финальном матче Чемпионата Мира-2021 одержала победу над командой Финляндии и завоевала трофей. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

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У канадцев отличились Макс Комтуа, Адам Хенрик, а финальную шайбу забросил Ник Пол. В сборной Финляндии голами отметились Микаэль Руохомаа и Петтери Линдбом. При этом еще одну шайбу сборной Канады, которую во втором периоде забил Адам Хенрик, отменили из-за офсайда.

Ранее сборная Финляндии встречалась с командой из Канады в финале прошлого Чемпионата Мира. Тогда матч завершился со счетом 3:1 в пользу финнов. Для Канады нынешняя победа стала 27-й в истории соревнований, пишет Газета.ру.

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Фото: iihf.com
ТЕГИ:ФинляндияЧемпионат Мира По ХоккеюКанадаХоккей
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