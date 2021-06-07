Канада обыграла Финляндию и стала чемпионом мира по хоккею

У канадцев отличились Макс Комтуа, Адам Хенрик, а финальную шайбу забросил Ник Пол. В сборной Финляндии голами отметились Микаэль Руохомаа и Петтери Линдбом. При этом еще одну шайбу сборной Канады, которую во втором периоде забил Адам Хенрик, отменили из-за офсайда.

Ранее сборная Финляндии встречалась с командой из Канады в финале прошлого Чемпионата Мира. Тогда матч завершился со счетом 3:1 в пользу финнов. Для Канады нынешняя победа стала 27-й в истории соревнований, пишет Газета.ру.

