Камила Валиева лишилась президентской стипендии

В ведомстве пояснили, что спортсменке перестали выплачивать деньги в связи с тем, что она была исключена из списка кандидатов в национальную сборную.

По этой же причине прекращена выплата стипендии Виктории Синициной, которая решила взять перерыв в спортивной карьере.

Уточняется, что из тех, кто принимал участие в командном турнире Олимпийских игра 2022 года в Пекине президентскую стипендию получают Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Марк Кондратюк.

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого спортсменку исключили из сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

