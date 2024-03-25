Камила Валиева лишилась президентской стипендии
Российская фигуристка Камила Валиева лишилась президентской стипендии. Об этом со ссылкой на Министерство спорта РФ сообщает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что спортсменке перестали выплачивать деньги в связи с тем, что она была исключена из списка кандидатов в национальную сборную.
По этой же причине прекращена выплата стипендии Виктории Синициной, которая решила взять перерыв в спортивной карьере.
Уточняется, что из тех, кто принимал участие в командном турнире Олимпийских игра 2022 года в Пекине президентскую стипендию получают Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Марк Кондратюк.
Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. После этого спортсменку исключили из сборной России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru