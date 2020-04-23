Каменский оценил шансы на возвращение Александра Овечкина в КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо» попробует вернуть в свой состав форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом рассказал генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков в ходе итоговой пресс-конференции клуба по сезону 2019/20.

«С Сашей у нас хорошие отношения, в прошлом году он помог мне своими советами. Благодаря его оценке совет директоров услышал мою позицию по поводу приобретения Дмитрия Яшкина. Что касается того, готов ли Овечкин приехать в "Динамо". В одном интервью он уже говорил о том, что он хотел бы доиграть в "Динамо", но в современном мире предсказуемость – вещь эксклюзивная. Будем ли конкурировать с "Вашингтоном" в следующем году? Мы попробуем побороться с "Вашингтоном" за Сашу», - сообщил Кровопусков.

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский в эфире НСН сообщил, что Александр Овечкин сможет играть в любой команде, но шансы на его возвращение в «Динамо» малы.

«Для КХЛ было бы здорово, если бы Александр Овечкин вернулся в "Динамо", откуда он уезжал. Играть он сможет в любой команде, это мировая звезда и он уже это доказал. Но я думаю, что шансы на это очень маленькие и Саша будет играть в НХЛ, там, на самом высоком уровне. Он капитан "Вашингтона", он выиграл кубок Стэнли и он один из лучших хоккеистов. Спрашивать, конечно, лучше у него, но я думаю, что пока он будет играть там и на возвращение шанс маленький», - сказал Каменский.