В массовой аварии на соревнованиях в Англии погибли два мотогонщика
В результате массовой аварии на соревнованиях по мотоспорту в Великобритании погибли два местных гонщика. Смертельная авария произошла на турнире British Supersport Championship в английском графстве Чешир.
По информации телеканала Sky News, травмы, несовместимые с жизнью, получили 21-летний Оуэн Дженнер и 29-летний Шейн Ричардсон. Первый получил серьезное повреждение головы, второй скончался по дороге в больницу из-за травм грудной области.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», трагический случай произошел на первом повороте гонки. Из-за эффекта домино всего участниками аварии стали 11 мотогонщиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru