«Какой кусок вытащили!» Емельяненко рассказал об операции на позвоночнике

В своём Telegram-канале он рассказал, что попросил медиков снять все манипуляции на видео и был поражён увиденным.

«Я прямо в шоке, какой кусок вытащили, именно он и давил мне на спинной мозг. Низкий поклон всем докторам», - заявил 43-летний спортсмен.

Ранее Емельяненко рассказал, что из-за грыжи в шейном позвонке, которая передавила спинной нерв, у него полностью отказали ноги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

