Кафельников высказался о победе россиян в Кубке Дэвиса
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе сборной России в Кубке Дэвиса-2021, сообщает «РЕН ТВ».
«Насколько тяжело далась эта победа, нужно спросить у ребят. Со стороны мне не показалось, что было так сложно. Класс повыше, что у Рублева над его соперником, что у Медведева», - сказал теннисист. Он отметил, что переживал за результат. «Искренне рад за них», — подчеркнул Кафельников.
Напомним, что россияне выиграли у Хорватии со счетом 2:0. Решающее очко команде принес Даниил Медведев, который обыграл хорвата Марина Чилича.
Напомним, в четвертьфинале теннисист Даниил Медведев обыграл Микаэля Имера (6:4, 6:4), Андрей Рублев оказался сильнее Элиаса Имера (6:2, 5:7, 7:6 (7:3)).
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