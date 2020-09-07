Теннисиста Джоковича дисквалифицировали за попадание в судью
Сербский теннисист Новак Джокович получил дисквалификацию Открытого чемпионата США по теннису US Open за неспортивное поведение.
Инцидент произошёл в матче четвёртого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Докович, проиграв свою подачу, собирался сесть, и не глядя ударил по мячу, попав в голову линейному судье. Женщина вскрикнула и упала.
Джоковича сняли с турнира. Он будет лишён всех рейтинговых очков, заработанных в это розыгрыше US Open, передаёт РИА ФАН.
Теннисист уже извинился перед судьёй, отметив, что попал мячом ненамеренно.
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