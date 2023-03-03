Кафельников назвал фаворита в матче между Рублевым и Медведевым

Борьба между россиянами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым в финале теннисного турнира в Дубае пройдет на равных, заявил ТАСС Олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае

Однозначного фаворита в решающей игре не будет, считает теннисист. Он напомнил, что Рублев и Медведев одержали по четыре победы.

При этом Кафельников обратил внимание на впечатляющую серию Медведева. Он будет иметь небольшое преимущество перед Рублевым, полагает Олимпийский чемпион.

Финал турнира состоится в субботу, 4 марта.

В полуфиналах 3 марта Андрей Рублев обыграл спортсмена из ФРГ Александра Зверева. Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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