Кафельников назвал фаворита в матче между Рублевым и Медведевым
Борьба между россиянами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым в финале теннисного турнира в Дубае пройдет на равных, заявил ТАСС Олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Однозначного фаворита в решающей игре не будет, считает теннисист. Он напомнил, что Рублев и Медведев одержали по четыре победы.
При этом Кафельников обратил внимание на впечатляющую серию Медведева. Он будет иметь небольшое преимущество перед Рублевым, полагает Олимпийский чемпион.
Финал турнира состоится в субботу, 4 марта.
В полуфиналах 3 марта Андрей Рублев обыграл спортсмена из ФРГ Александра Зверева. Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича, передает НСН.
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