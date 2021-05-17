Кадыров объяснил свои слова о бойце Нурмагомедове
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не считает оскорбительным свое высказывание в отношении бывшего бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и подчеркнул, что «спорт не связан с политикой и национальностью».
Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом спортивной организации UFC и выразил готовность заплатить любой гонорар, чтобы боец проверил свои силы в поединке со спортсменом из чеченского «Ахмата».
«Проект - это не оскорбительное слово, это значит, организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков», — объяснил Кадыров в прямом эфире в Instagram.
Глава Чечни добавил, что находится «на связи с Хабибом, братьями, со всеми, они ничего не говорят». Как подчеркнул Кадыров, Нурмагомедов — «лучший в организации UFC», однако «проект есть проект, и они друг друга нашли».
Кроме того, Кадыров отметил, что «Хабиб сделал свое дело и ушел». По словам главы Чечни, боец создал свою организацию и занимается бизнесом.
Кадыров призвал не политизировать эту тему и не писать оскорбительные высказывания в социальных сетях «ради хайпа».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- Глава ВОЗ заявил о «вакцинном апартеиде» в мире
- Российский пловец Колесников побил рекорд мира
- СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
- Более 400 дополнительных коек для COVID-больных откроют в больницах Санкт-Петербурга
- Кадыров объяснил свои слова о бойце Нурмагомедове
- Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание по палестино-израильскому конфликту 20 мая
- Названы самые популярные маршруты для путешествий у молодежи
- Названа функция в Android, которую надо отключить
- Дело против экс-губернатора Меня прекращено за истечением срока давности
- Экс-полицейский, задавивший «пьяного мальчика», получил 2,5 года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru