Кадыров объяснил свои слова о бойце Нурмагомедове

Ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом спортивной организации UFC и выразил готовность заплатить любой гонорар, чтобы боец проверил свои силы в поединке со спортсменом из чеченского «Ахмата».

«Проект - это не оскорбительное слово, это значит, организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков», — объяснил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Глава Чечни добавил, что находится «на связи с Хабибом, братьями, со всеми, они ничего не говорят». Как подчеркнул Кадыров, Нурмагомедов — «лучший в организации UFC», однако «проект есть проект, и они друг друга нашли».

Кроме того, Кадыров отметил, что «Хабиб сделал свое дело и ушел». По словам главы Чечни, боец создал свою организацию и занимается бизнесом.

Кадыров призвал не политизировать эту тему и не писать оскорбительные высказывания в социальных сетях «ради хайпа».

