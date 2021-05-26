Кабмин утвердил программу подготовки к матчам Евро-2020

Правительство России утвердило программу подготовки к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. В документе упомянуты 15 мероприятий. В частности, до старта чемпионата необходимо провести комплексную проверку стадиона и тренировочных площадок. Вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям UEFA, пишет ТАСС.

Кроме того, в программу вошли пункты о проверке электросетей и подготовке специализированных площадок для болельщиков, пишет RT.

Напомним, чемпионат Европы по футболу в прошлом году был отменен из-за пандемии. Матчи Евро-2020 пройдут в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург проведет у себя семь игр турнира.

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К слову, ранее стало известно, что результаты футбольных матчей Евро-2020 будет предсказывать эрмитажный кот Ахилл. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. Она отметила, что белоснежный кот будет предсказывать результаты игр, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

Ахилл из Эрмитажа начал предсказывать результаты футбольных матчей в 2017 году во время Кубка конфедераций. В частности, он угадал исход трёх и четырёх матчей, в том числе победу сборной Германии в финальной игре против национальной командой Чили.


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ФОТО: pixabay.com
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