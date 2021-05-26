Кабмин утвердил программу подготовки к матчам Евро-2020

Правительство России утвердило программу подготовки к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. В документе упомянуты 15 мероприятий. В частности, до старта чемпионата необходимо провести комплексную проверку стадиона и тренировочных площадок. Вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям UEFA, пишет ТАСС.

Кроме того, в программу вошли пункты о проверке электросетей и подготовке специализированных площадок для болельщиков, пишет RT.

Напомним, чемпионат Европы по футболу в прошлом году был отменен из-за пандемии. Матчи Евро-2020 пройдут в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург проведет у себя семь игр турнира.