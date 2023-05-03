Кабмин России упростил выдачу карты болельщика для детей, инвалидов и пенсионеров

Так, с 26 мая идентификация детей до 14 лет будет производиться удаленно, а FAN ID выдадут автоматически, если информация о них будет указана в родительской учетной записи.

Инвалиды смогут получить карту болельщиков через подачу клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) групповых заявок. Кроме того, рекомендуется на всех стадионах РПЛ открыть отдельные окна. Здесь инвалиды и пенсионеры смогут вне очереди получить FAN ID.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не видит оснований для отмены карты болельщика Fan ID. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

