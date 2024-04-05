«Должны иметь страну!»: Камельзон выступил против игры россиян на ОИ без флага
Спортсмены должны иметь не только имя, но и страну, при этом теннисисты РФ давно играют без флага, но их знает весь мир, отметил в эфире НСН Владимир Камельзон.
Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в разговоре с НСН выступил против игры российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев не согласился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он отметил, что с удовольствием поедет на Игры, если будет такая возможность. Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, он является первой ракеткой России. Камельзон напомнил, что теннис не субсидируется правительством.
«Я против того, чтобы российские спортсмены играли без флага, без гимна. Я об этом говорю все время и стою на своей позиции. Спортсмен должен иметь не только имя, он должен иметь страну. Несмотря на то, что теннис – это немножко другой вид спорта, это не гимнастика и не плавание… Этот вид спорта не субсидируется правительством. Профессиональный теннис не существует на средства государства. Профессиональный теннис – это обычный бизнес... И какие мозги, какая мысль у главного бизнесмена в этом вопросе, так теннисисты себя и ведут», - сказал Камельзон.
Заслуженный тренер отметил, что российские теннисисты давно играют без флага, при этом весь мир знает, что это россияне.
«Как бы не играли уже сколько времени Медведев, Рублев, Хачанов… Нет флага, нет гимна, но народ и болельщики всего мира знают, что это россияне. И я доволен, что россияне играют, на русском языке разговаривают. Россия есть Россия, вы же не закроете страну. Что бы там Бах (Томас, президент Международного олимпийского комитета - ред. НСН) не изобретал, я еще посмотрю, как он проведет Олимпийские игры во Франции», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Винер заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. По ее словам, в Париже говорили, что «русские должны выступать в команде бомжей, что сейчас и осуществляется».
XXXIII летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В программе будут представлены 32 вида спорта. В начале декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне будут допущены до Игр в нейтральном статусе при соблюдении требований МОК к выступлению, передает «Радиоточка НСН».
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