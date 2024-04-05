«Должны иметь страну!»: Камельзон выступил против игры россиян на ОИ без флага

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в разговоре с НСН выступил против игры российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев не согласился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он отметил, что с удовольствием поедет на Игры, если будет такая возможность. Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге ATP, он является первой ракеткой России. Камельзон напомнил, что теннис не субсидируется правительством.