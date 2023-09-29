«Из крайности в крайность»: Юран призвал вернуть пиво на стадионы

«Для клубов это лишний заработок, возможность сделать команду финансово более крепкой. Для меня, человека, поигравшего заграницей десять лет, это нормальное явление. А у нас почему-то из крайности в крайность. Если речь идет о пиве или другом легком напитке, то почему болельщик не может посидеть, расслабиться после работы?», - задался вопросом тренер.

Отсутствие пива на стадионах не остановит проблемного болельщика от появления на стадионе в пьяном состоянии, и от этого ограничения в первую очередь страдает обычный болельщик, который хочет просто расслабиться на трибуне и посмотреть футбол.

«Если человек захочет, то он на игру придет уже поддатым. Есть люди, которым футбол до одного места. В итоге страдает обычный болельщик. Существуют болельщики в кавычках, из-за которых и запрещают пиво, вводят Fan ID. Сейчас же можно спокойно болеть за свою команду. Вернется пиво – болельщик сможет немножко расслабиться. От него же нет «задурманивания», как от водки или бормотухи», - заключил Юран.

Ранее генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки заявил, что мир может столкнуться с дефицитом пива из-за климатического кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».