«Из крайности в крайность»: Юран призвал вернуть пиво на стадионы
От появления хмельного напитка на российских аренах выиграют все, заявил НСН главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Появление пива на футбольных стадионах сделает болельщика счастливее, а клубы – богаче. Таким мнением в эфире НСН поделился главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
ФАС концептуально поддержала отмену запрета на рекламу пива на стадионах, если власти разрешат продажи слабоалкогольных напитков на арене во время игры, пишут «Известия». При этом ведомство не готово отменить запрет на рекламу пива во время трансляций игр. Запрет на продажу хмельного напитка действует с 2005 года.
«Для клубов это лишний заработок, возможность сделать команду финансово более крепкой. Для меня, человека, поигравшего заграницей десять лет, это нормальное явление. А у нас почему-то из крайности в крайность. Если речь идет о пиве или другом легком напитке, то почему болельщик не может посидеть, расслабиться после работы?», - задался вопросом тренер.
Отсутствие пива на стадионах не остановит проблемного болельщика от появления на стадионе в пьяном состоянии, и от этого ограничения в первую очередь страдает обычный болельщик, который хочет просто расслабиться на трибуне и посмотреть футбол.
«Если человек захочет, то он на игру придет уже поддатым. Есть люди, которым футбол до одного места. В итоге страдает обычный болельщик. Существуют болельщики в кавычках, из-за которых и запрещают пиво, вводят Fan ID. Сейчас же можно спокойно болеть за свою команду. Вернется пиво – болельщик сможет немножко расслабиться. От него же нет «задурманивания», как от водки или бормотухи», - заключил Юран.
Ранее генеральный директор крупнейшей японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки заявил, что мир может столкнуться с дефицитом пива из-за климатического кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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