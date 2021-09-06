Из Бразилии депортируют аргентинских игроков за нарушение карантина
Бразильские власти заявили о депортации четырёх футболистов сборной Аргентины, сообщает TyC Sports.
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Они прибыли на матч квалификации ЧМ-2022 в составе национальной команды. Бразильская сторона подозревает Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с карантинными нарушениями. Так как футболисты выступают за английские клубы, то при пересечении границы должны пройти двухнедельный карантин.
По предварительным данным, спортсмены предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что в последнее время не посещали Великобританию.
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