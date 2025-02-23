Итальянский футболист потерял сознание во время матча
Итальянский нападающий "Фиорентины" Мойзе Кин потерял сознание после удара в голову в результате столкновения в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу против "Вероны". Об этом сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел вскоре после 60-й минуты, когда Кин в борьбе за мяч потерял равновесие и при падении получил удар коленом по голове от защитника "Вероны", в результате которого образовалась видимая рана. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, нападающий вернулся в игру, но выглядел явно дезориентированным. Через несколько минут он рухнул в центре поля, вызвав беспокойство среди игроков, персонала и болельщиков.
Медицинский персонал быстро отреагировал, оказав помощь Кину, пока он лежал на поле. К счастью, игрок оставался в сознании, хотя и был ошеломлен и сбит с толку. Врачи надели Кину шейный бандаж и унесли с поля на носилках. На нем была кислородная маска. Отмечается, что его доставили в больницу для обследования.
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