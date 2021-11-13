Италия и Швейцария сыграли вничью в матче отбора к чемпионату мира-2022
Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022.
Игра состоялась в пятницу в Риме, соперникам удалось забить по одному голу. Счет в матче на 11-й минуте открыл швейцарец Сильван Видмер. Хозяева поля ответили на забитый мяч на 36-й минуте голом Джованни Ди Лоренцо.
Сборные Италии и Швейцарии разместились на первых двух строчках турнирной таблицы отбора на ЧМ-2022 в группе С, перед заключительным туром у команд по 15 очков. Победитель группы пройдет на чемпионат в Катаре напрямую, занявшая второе место команда получит право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство.
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