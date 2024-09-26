ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов на заседании 27-28 сентября
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на ближайшем заседании, запланированном на 27-28 сентября, рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов и конькобежцев к соревнованиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, это будет первый раз за последний год, когда этот вопрос будет вынесен на обсуждение.
Ожидается, что при положительном решении россияне смогут начать участие в международных турнирах с следующего сезона.
В повестке также значится вопрос квалификации на Олимпийские игры 2026 года, включая возможные условия отбора для спортсменов из России и Белоруссии, которые были отстранены от участия в соревнованиях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru