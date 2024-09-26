ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов на заседании 27-28 сентября

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на ближайшем заседании, запланированном на 27-28 сентября, рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов и конькобежцев к соревнованиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, это будет первый раз за последний год, когда этот вопрос будет вынесен на обсуждение.

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Ожидается, что при положительном решении россияне смогут начать участие в международных турнирах с следующего сезона.

В повестке также значится вопрос квалификации на Олимпийские игры 2026 года, включая возможные условия отбора для спортсменов из России и Белоруссии, которые были отстранены от участия в соревнованиях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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