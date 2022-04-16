ISU намерен лишить Россию права проведения этапа Гран-при по фигурному катанию

Сезон Гран-при 2022/23 открывается 21 октября этапом в США. Этап в России запланирован на 25-27 ноября. Национальные федерации должны решить вопрос о проведении этапа Гран-при в России до 18 апреля.

ISU также рассматривает введение новых «защитных мер», разрешающих международному союзу приостанавливать членство национальных федераций. В случае принятия поправок в правилах Россия и Белоруссия лишатся права проведения международных соревнований.

Ранее, 1 марта ISU отстранили российских фигуристов от участия в международных соревнованиях. В связи с чем спортсмены были вынуждены пропустить чемпионат мира во Франции.

