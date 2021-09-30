Источник: «Газпром» согласился стать спонсором ФК «Нижний Новгород»

Дочернее предприятие «Газпрома» - ОАО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» - согласилось стать спонсором футбольного клуба «Нижний Новгород». Об этом в Telegram-канале «Инсады от Карпа» сообщил журналист Иван Карпов.

По его информации, о соглашении официально объявят в ближайшее время, а объём финансирования команды превысит 200 миллионов рублей.

Генеральный директор ФК «Нижний Новгород» Равиль Измайлов в беседе с «Чемпионатом» заявил, что в настоящее время идёт обсуждение, все подробности будут опубликованы на официальном сайте клуба.

ФК «Нижний Новгород» является дебютантом Российской премьер-лиги. После девяти туров подопечные Александра Кержакова набрали 11 очков и занимают в турнирной таблице 10-е место.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для ФК «Нижний Новгород» среди госкорпораций.

