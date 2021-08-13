Исследование: лудомании больше всего подвержены женщины

Женщины более склонны к лудомании, чем мужчины, показало исследование информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

В «группе риска» оказалось только 2% игроков-мужчин, а 53,8% из них не теряют контроля над ситуацией. Среди женщин эти же показатели равны 3,9% и 46,9% соответственно.

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Еще одна «высокорисковая» категория — игроки старше 45 лет, из них 3,4% подвержены лудомании.

Примечательно, что отношение ставочников к проигрышу на долгосрочной дистанции практически не изменилось: 79,2% осознают такие риски, при этом 41% из них спокойно реагируют на поражения, а 38,3% всё равно переживают, теряя деньги.

Тревожно, что заметно (на 4%) выросла доля тех, кто вообще не задумывается о возможном проигрыше, — их стало 13,9%.

Между тем, большая часть респондентов либо еще не определились, будет ли продолжать играть, либо планируют делать ставки и дальше — доля таких участников опроса колеблется от 54% до 74% в разных категориях, причем ниже всего этот показатель в группе с высоким риском зависимости.

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ФОТО: Ставки на спорт
ТЕГИ:Букмекеры
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