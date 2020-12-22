В России учредили награду для лучших спортивных инсайдеров

В рамках Международной премии РБ («Рейтинг букмекеров») впервые учреждён особый приз для лучших спортивных инсайдеров. Торжественная церемония вручения этой награды наряду с призами в традиционных номинациях пройдёт 4 марта 2021 года.

На звание лучшего инсайдера претендуют Иван Карпов (Metaratings, телеграм-канал «Инсайды от Карпа»), Илья Геркус (телеграм-канал «Геркус ФМ»), Андрей Панков («Чемпионат»), Максим Фридман (Metaratings) и Максим Алланазаров («Спорт-Экспресс»). Голосование за номинантов продлится до 1 февраля.

Как отмечают организаторы премии, роль спортивных инсайдеров в последнее время возрастает: болельщики узнают от них интересные новости, которые нередко подхватывают и традиционные СМИ. Растёт и аудитория инсайдеров.

Премия РБ проводится с 2017 года, предстоящая церемония награждения станет третьей по счёту.

