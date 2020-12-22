В России учредили награду для лучших спортивных инсайдеров
В рамках Международной премии РБ («Рейтинг букмекеров») впервые учреждён особый приз для лучших спортивных инсайдеров. Торжественная церемония вручения этой награды наряду с призами в традиционных номинациях пройдёт 4 марта 2021 года.
На звание лучшего инсайдера претендуют Иван Карпов (Metaratings, телеграм-канал «Инсайды от Карпа»), Илья Геркус (телеграм-канал «Геркус ФМ»), Андрей Панков («Чемпионат»), Максим Фридман (Metaratings) и Максим Алланазаров («Спорт-Экспресс»). Голосование за номинантов продлится до 1 февраля.
Как отмечают организаторы премии, роль спортивных инсайдеров в последнее время возрастает: болельщики узнают от них интересные новости, которые нередко подхватывают и традиционные СМИ. Растёт и аудитория инсайдеров.
Премия РБ проводится с 2017 года, предстоящая церемония награждения станет третьей по счёту.
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