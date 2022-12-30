Исполком РФС не принял окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию

Члены Исполкома Российского футбольного союза не смогли принять решение о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию, сообщает портал Чемпионат.com.

Вместо этого решено создать рабочую группу, которая изучит все вопросы возможного перехода.

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Окончательного решения Исполкома РФС в этом году уже принято не будет.

Ранее стало известно, что РФС примет решение по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию до 31 декабря, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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