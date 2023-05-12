Исполком FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях несмотря на рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается в релизе организации.
В заявлении отмечается, что исполком будет может пересмотреть введенные ограничения «в зависимости от развития обстоятельств».
Ранее в марте Международная федерация гимнастики продлила отстранение российских и белорусских спортсменов. МОК, в свою очередь, рекомендовал, FIG допускать до соревнований не поддержавших спецоперацию гимнастов.
Ранее в Олимпийском комитете России назвали невыполнимыми критерии МОК по допуску россиян на соревнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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