Испания вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв Грузию

Сборная Испании по футболу одолела команду Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Матч в Кёльне завершился со счетом 4:1.

Грузия впервые принимала участие в чемпионате Европы и в первый раз попала в 1/8 финала.

Испания в 1/4 финала сыграет с Германией 5 июля.

Сборной Англии по футболу одержали победу над словаками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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