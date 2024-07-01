Испания вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв Грузию
1 июля 202401:01
Сборная Испании по футболу одолела команду Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы.
Матч в Кёльне завершился со счетом 4:1.
Грузия впервые принимала участие в чемпионате Европы и в первый раз попала в 1/8 финала.
Испания в 1/4 финала сыграет с Германией 5 июля.
Сборной Англии по футболу одержали победу над словаками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru