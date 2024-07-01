Англия вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу

Сборной Англии по футболу одержали победу над Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы, сообщает «360».

Итог встречи - 2:1 в дополнительное время. Матч прошел в Гельзенкирхене. Английской сборной предстоит встреча со сборной Швейцарии, которая одолела победителей предыдущего Евро — сборную Италии — со счетом 2:0.

Ранее сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

