Англия вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу
1 июля 202400:18
Сборной Англии по футболу одержали победу над Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы, сообщает «360».
Итог встречи - 2:1 в дополнительное время. Матч прошел в Гельзенкирхене. Английской сборной предстоит встреча со сборной Швейцарии, которая одолела победителей предыдущего Евро — сборную Италии — со счетом 2:0.
Ранее сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru