Испания в овертайме победила Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Испания обыграла Хорватию в матче 1/8 финала Евро-2020 со счетом 3:5 и вышла в четвертьфинал.



Матч состоялся в Копенгагене. Первый тайм встречи закончился со счетом 1:2 в пользу испанцев, во втором тайме хорваты сравняли счет - 3:3.

В ходе добавленного времени сборная Испании забила еще два гола и вышла победителем матча.

В четвертьфинале Испания встретится либо с Францией, либо со Швейцарией. Игра пройдет в Петербурге 2 июля.









