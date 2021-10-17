Исмаилов не планирует завершать карьеру после поражения от Минеева
17 октября 202118:25
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов не собирается уходить из спорта после поражения от соотечественника Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 105.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду 35-летнего спортсмена.
Минеев отправил соперника в жесткий нокаут в третьем раунде. Спортсмену из-а потери сознания потребовалась медицинская помощь. Всего на счету 35-летнего Исмаилова три проигрыша, одна ничья и 18 побед.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru