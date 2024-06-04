Футболиста «Рубина» Безрукова условно дисквалифицировали за шутку про «денежки на карту»

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков получил условную дисквалификацию на три месяца за высказывание после матча чемпионата России против петербургского «Зенита». Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В конце апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (0:2) Безруков пошутил, что казанцы ждут от идущего вторым «Краснодара» «денежки на карту». Из-за этого на футболиста обрушилась критика со стороны медийных личностей, а затем после обращения депутата Госдумы Николая Новичкова проверку начала Генпрокуратура.

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По словам председателя комитета по этике РФС Андрея Стукалова, члены комитета выявили нарушение этических норм в высказывании футболиста. Он обратил внимание на то, что «даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС».

Кроме того, Безрукова решено оштрафовать на 100 тысяч рублей.

«Рубин» завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.


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ФОТО: кадр из телетрансляции
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