Исинбаева приехала из Испании в РФ на похороны тренера Трофимова

Сообщается, что на церемонии прощания спортсменка возложила к гробу своего наставника букет алых роз.

Кроме Исинбаевой в траурной церемонии приняли участие и другие прыгуны с шестом, которых Трофимов тренировал в разное время.

Заслуженный тренер России Евгений Трофимов умер 3 января в возрасте 80 лет. По его руководством Исинбаева выиграла золотую медаль Олимпиады 2004 года в Афинах и стала третьей на лондонской Олимпиаде 2012 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

