Исинбаева приехала из Испании в РФ на похороны тренера Трофимова
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала из Испании в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что на церемонии прощания спортсменка возложила к гробу своего наставника букет алых роз.
Кроме Исинбаевой в траурной церемонии приняли участие и другие прыгуны с шестом, которых Трофимов тренировал в разное время.
Заслуженный тренер России Евгений Трофимов умер 3 января в возрасте 80 лет. По его руководством Исинбаева выиграла золотую медаль Олимпиады 2004 года в Афинах и стала третьей на лондонской Олимпиаде 2012 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исинбаева приехала из Испании в РФ на похороны тренера Трофимова
- Шольц раскритиковал заявления Трампа о Гренландии и Панамском канале
- В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
- Двое пожарных погибли в Энгельсе при ликвидации пожара на предприятии
- СМИ: Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума
- Мишустин утвердил рабочие и праздничные дни в 2025 году
- Кондратьев: На Кубани собрали почти 130 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
- Трихолог Гончарова рассказала об опасности теплых шапок
- Украинскую ракету уничтожили над Курской областью
- СМИ: Зеленский решил идти на второй президентский срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru