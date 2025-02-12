Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что приняла решение покинуть свой пост, сообщили РИА Новости.
Она отметила, что художественная гимнастика – это «ее жизнь» и она счастлива, что смогла внести вклад в развитие этого спорта. Винер подчеркнула, что уходит в отставку, так как перед ней «стоит более важная» задача – готовить поколение новых тренеров.
Также Винер отметила, что многие из ее учеников сами стали выдающимися тренерами. Она поблагодарила своих коллег, спортсменов и болельщиков за пройденный совместный путь.
Ранее Винер в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале сообщила, что чемпионке страны Лале Крамаренко врачи удалили здоровый мениск вместо травмированного, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru