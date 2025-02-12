Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника ВСУ

Россиян предупредили о том, что пенсия в марте будет меньше февральской

Компанию «Крокус интернэшнл» признали потерпевшей по делу о теракте в концертном зале Crocus City Hall

Дональд Трамп высоко оценил действия Москвы по возвращению гражданина США Марка Фогеля

Пользователи Telegram в России сообщили о плохой работе мессенджера