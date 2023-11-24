Ирина Винер сравнила зал для тренировок гимнасток в США с овощной базой

Винер рассказала, что, однажды, исполняя желание одной из российских спортсменок, решила показать ей, как проходят тренировки у гимнасток США.

«Мы приехали и ужаснулись», — вспоминает Винер.

По её словам, у нас такие залы называют овощной базой.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

