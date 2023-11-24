Ирина Винер сравнила зал для тренировок гимнасток в США с овощной базой

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала тренировочный зал гимнасток в США «овощной базой», передает ТАСС.

Ирину Винер на два года отстранили от работы на международных соревнованиях

Винер рассказала, что, однажды, исполняя желание одной из российских спортсменок, решила показать ей, как проходят тренировки у гимнасток США.

«Мы приехали и ужаснулись», — вспоминает Винер.

По её словам, у нас такие залы называют овощной базой.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СШАСпортсменыСпортХудожественная Гимнастика

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