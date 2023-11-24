Ирина Винер сравнила зал для тренировок гимнасток в США с овощной базой
24 ноября 202315:30
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала тренировочный зал гимнасток в США «овощной базой», передает ТАСС.
Винер рассказала, что, однажды, исполняя желание одной из российских спортсменок, решила показать ей, как проходят тренировки у гимнасток США.
«Мы приехали и ужаснулись», — вспоминает Винер.
По её словам, у нас такие залы называют овощной базой.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru