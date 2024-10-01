Ирина Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года.

Все гимнастические федерации РФ объединятся в Федерацию гимнастики

Уточняется, что Винер продолжит работать линейным тренером. Полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики она сложила после создания объединенной Федерации гимнастики России.

Помимо Винер свои посты покидают президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики России Никита Никитин.

Решение о создании Федерации гимнастики России, которая бы объединила ряд федераций, было принято в сентябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияХудожественная Гимнастика

Горячие новости

Все новости

партнеры