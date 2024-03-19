Йоханнес Бё в пятый раз выиграл Кубок мира по биатлону

Младший из братьев Бё выиграл гонку преследования, опередив шведа Себастьяна Самуэльссона и француза Эрика Перро. Благодаря этому норвежец досрочно обеспечил себе пятый Большой хрустальный глобус. До этого он выигрывал главную награду в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах.

Своё лидерство Йоханнес Бё подтвердил и в последней гонке - масс-старте на 15 км. Он выиграл и её, взяв по итогам сезона ещё и Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов.

Кроме того, он стал лучшим в сезоне в гонках преследования и в индивидуальных гонках, а его старший брат Тарьей Бё стал победителем сезона в зачёте спринтерских гонок.

Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) продлили отстранение спортсменов из России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине. В пресс-службе организации отметили, что время для пересмотра этого решения ещё не настало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

