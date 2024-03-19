Йоханнес Бё в пятый раз выиграл Кубок мира по биатлону
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в пятый раз в карьере выиграл Кубок мира. Победитель сезона 2023/2024 определился на этапе в канадском Кэнморе.
Младший из братьев Бё выиграл гонку преследования, опередив шведа Себастьяна Самуэльссона и француза Эрика Перро. Благодаря этому норвежец досрочно обеспечил себе пятый Большой хрустальный глобус. До этого он выигрывал главную награду в 2019, 2020, 2021 и 2023 годах.
Своё лидерство Йоханнес Бё подтвердил и в последней гонке - масс-старте на 15 км. Он выиграл и её, взяв по итогам сезона ещё и Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов.
Кроме того, он стал лучшим в сезоне в гонках преследования и в индивидуальных гонках, а его старший брат Тарьей Бё стал победителем сезона в зачёте спринтерских гонок.
Ранее в Международном союзе биатлонистов (IBU) продлили отстранение спортсменов из России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине. В пресс-службе организации отметили, что время для пересмотра этого решения ещё не настало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарышкин заявил, что Франция готовит отправку военных на Украину
- XOLIDAYBOY анонсировал благотворительный концерт в поддержку жителей Белгорода
- Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт «Мир»
- СМИ: Мэр Нижнего Тагила пообещал разобраться с пропустившими выборы бюджетниками
- Йоханнес Бё в пятый раз выиграл Кубок мира по биатлону
- СМИ: В России снимут байопик о Михаиле Лермонтове
- В России вышел роман Теодора Драйзера «Это безумие»
- Депутат Картаполов предупредил о тестовой рассылке электронных повесток
- МЧС: К месту обвала на приамурском руднике направят дополнительные силы
- Певица Диана Арбенина появилась в трейлере сериала «Обоюдное согласие»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru