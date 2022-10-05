«Интер» оказался сильней «Барселоны» в Лиге чемпионов УЕФА

Итальянский «Интер» со счетом 1:0 обыграл в Милане испанскую «Барселону» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Пятеро сотрудников российской сборной по футболу не вернулись в Россию

На второй компенсированной к первому тайму матча гол провел Хакан Чалханоглу.

Команды представляют группу С. Ранее здесь немецкая «Бавария» со счетом 5:0 нанесла на своем поле поражение чешской «Виктории» - 5:0.

Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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