«Интер» оказался сильней «Барселоны» в Лиге чемпионов УЕФА

На второй компенсированной к первому тайму матча гол провел Хакан Чалханоглу.

Команды представляют группу С. Ранее здесь немецкая «Бавария» со счетом 5:0 нанесла на своем поле поражение чешской «Виктории» - 5:0.

Ранее полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной России, напомнив, что россиян отстранили как УЕФА, так и ФИФА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

