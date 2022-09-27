Пятеро сотрудников российской сборной по футболу не вернулись в Россию

Пятеро сотрудников сборной России по футболу не вернулись в Россию после товарищеского матча в Бишкеке с командой Киргизии, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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По его данным, все игроки и тренеры вернулись на родину, остались представители административного штаба команды. Канал уточняет, что сами невернувшиеся сотрудники сообщили, что сразу же после матча отправились в отпуск и в ближайшее время намерены вернуться к работе.

24 сентября в товарищеском матче Россия победила Киргизию со счетом 2:1.

В ноябре российские футболисты планируют провести товарищеские встречи с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиргизияСборная России По Футболу
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