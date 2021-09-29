Иностранных болельщиков не допустят на Олимпиаду-2022 в Пекине

В Международном олимпийском комитете сообщили, что иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Третьяк заявил, что к Олимпиаде в Пекине будут готовить две сборных России

В комитете отметили, что решение было принято в связи с требованиями по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, билеты на Игры смогут купить только зрители, проживающие в Китае.

Зимняя Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Фото: bcia.com.cn
ТЕГИ:КитайПекин
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