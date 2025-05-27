«Снимаю шляпу!»: Губерниев о завершении карьеры олимпийской чемпионки Ласицкене
Губерниев в эфире НСН призвал не верить тем, кто говорит, что российский спорт не регрессирует без международных соревнований.
Великие спортсмены и чемпионы теряют мотивацию без международных соревнований, поэтому имеют полное право приостанавливать и завершать карьеру, заявил НСН спортивный комментатор, советник министра спорта России Дмитрий Губерниев.
Ранее 32-летняя олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене сообщила, что приостанавливает карьеру и допускает ее завершение. Она пожаловалась на «большую психологическую усталость от всего происходящего». Губерниев не удивился такому решению.
«Мы спортсменов поддерживаем на достаточном уровне. Но Ласицкене имеет право на такое решение. Да, человек такого уровня теряет мотивацию, было бы странно, если бы она ее не теряла. Она такая одна в мире. Если люди, отстраненные от соревнований, скажут, что у них с мотивацией все отлично, они будут несколько лукавить. Поэтому я снимаю шляпу перед нашими опытными и молодыми спортсменами, которые эту мотивацию немного поддерживают и сохраняют», - отметил он.
В связи с этим Губерниев призвал не верить тем, кто говорит, что российский спорт не регрессирует без международных соревнований.
«Ситуация непростая, слова Ласицкене лишний раз подтверждают, что российский спорт без международных соревнований регрессирует. Если кто-то будет говорить о прогрессе, что отстранение нам помогает, он просто не очень умный человек», - заключил собеседник НСН.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от международных стартов из-за событий на Украине. До этого с ноября 2015 года они могли принимать участие в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе из-за скандала с допингом, передает «Радиоточка НСН».
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