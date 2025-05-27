«Мы спортсменов поддерживаем на достаточном уровне. Но Ласицкене имеет право на такое решение. Да, человек такого уровня теряет мотивацию, было бы странно, если бы она ее не теряла. Она такая одна в мире. Если люди, отстраненные от соревнований, скажут, что у них с мотивацией все отлично, они будут несколько лукавить. Поэтому я снимаю шляпу перед нашими опытными и молодыми спортсменами, которые эту мотивацию немного поддерживают и сохраняют», - отметил он.

В связи с этим Губерниев призвал не верить тем, кто говорит, что российский спорт не регрессирует без международных соревнований.

«Ситуация непростая, слова Ласицкене лишний раз подтверждают, что российский спорт без международных соревнований регрессирует. Если кто-то будет говорить о прогрессе, что отстранение нам помогает, он просто не очень умный человек», - заключил собеседник НСН.

Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от международных стартов из-за событий на Украине. До этого с ноября 2015 года они могли принимать участие в соревнованиях исключительно в нейтральном статусе из-за скандала с допингом, передает «Радиоточка НСН».

