IIHF решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира в 2026 году

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в следующем году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею без сборной России

Во вторник, 4 февраля, совет IIHF провел заседание, где принял соответствующее решение. По данным «Матч ТВ», федерация провела «длительное обсуждение и рассмотрение вопросов безопасности».

При этом решения по участию российской сборной в Олимпийских играх в 2026 году пока нет.

Сборную России по хоккею отстранили от соревнований под эгидой IIHF в 2022 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Сборная России По ХоккеюХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры