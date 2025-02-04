IIHF решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира в 2026 году

Во вторник, 4 февраля, совет IIHF провел заседание, где принял соответствующее решение. По данным «Матч ТВ», федерация провела «длительное обсуждение и рассмотрение вопросов безопасности».

При этом решения по участию российской сборной в Олимпийских играх в 2026 году пока нет.

Сборную России по хоккею отстранили от соревнований под эгидой IIHF в 2022 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

