IIHF решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира в 2026 году
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России в программу чемпионатов мира под эгидой объединения в следующем году. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Во вторник, 4 февраля, совет IIHF провел заседание, где принял соответствующее решение. По данным «Матч ТВ», федерация провела «длительное обсуждение и рассмотрение вопросов безопасности».
При этом решения по участию российской сборной в Олимпийских играх в 2026 году пока нет.
Сборную России по хоккею отстранили от соревнований под эгидой IIHF в 2022 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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