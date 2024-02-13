IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии по хоккею

Как отметили в IIHF, совет организации рассмотрел «риски безопасности», связанные с реинтеграцией российских и белорусских команд.

«На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25», — указано в сообщении.

Сборные РФ и Белоруссии отстранили от турниров IIHF в феврале 2022 года на фоне боевых действий на Украине. Позже глава федерации Люк Тардиф заявлял, что допуск спортсменов двух стран зависит от возможности безопасной организации соревнований, пишет Ura.ru.

Между тем экс-президент IIHF Рене Фазель призвал вернуть Россию на международные турниры, напоминает RT.

