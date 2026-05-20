Если владельцу придет постановление об изъятии дачного участка по причине заброшенности, то он сможет его вернуть, если приведет в порядок. Об этом НСН рассказала юрист Мария Свиридова.

Почти 100 тысяч россиян рискуют лишиться своих участков, пишут «Известия». Росреестр начал активнее выявлять заброшенные и заросшие земли. В законе закрепили сроки освоения дачных участков: теперь владельцы обязаны освоить землю в течение трех лет, а если участок заброшен, то он может попасть под изъятие. При этом еще 91 тысяча человек получили первичные предупреждения от Росреестра. Свиридова раскрыла, по каким принципам определяют заброшенность участка.

«В прошлом году был принят закон об освоении участка в течение трех лет, то есть, что участок не должен быть заросшим сорными травами, деревьями. Травяной покров, по-моему, не должен превышать один метр. На нем не должны быть не плодово-ягодные и не декоративные деревья. Также должно быть наличие забора, некого строения, не обязательно жилого дома, это может быть какая-то бытовка, сарай. Поэтому, конечно же, сейчас пошла такая волна, поскольку заброшенных участков у нас много. В принципе, у людей был год-полтора на то, чтобы это исправить, так как первые уведомления по этому поводу начали приходить в прошлом году. Сейчас у них есть текущий сезон на то, чтобы его привести в порядок», - раскрыла она.