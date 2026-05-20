Россиянам раскрыли, в каком случае у них конфискуют дачные участки
Мария Свиридова объяснила НСН, что участок могут посчитать заброшенным, если на нем отсутствует постройка, имеются не декоративные и не плодовые деревья, и растет трава выше одного метра.
Если владельцу придет постановление об изъятии дачного участка по причине заброшенности, то он сможет его вернуть, если приведет в порядок. Об этом НСН рассказала юрист Мария Свиридова.
Почти 100 тысяч россиян рискуют лишиться своих участков, пишут «Известия». Росреестр начал активнее выявлять заброшенные и заросшие земли. В законе закрепили сроки освоения дачных участков: теперь владельцы обязаны освоить землю в течение трех лет, а если участок заброшен, то он может попасть под изъятие. При этом еще 91 тысяча человек получили первичные предупреждения от Росреестра. Свиридова раскрыла, по каким принципам определяют заброшенность участка.
«В прошлом году был принят закон об освоении участка в течение трех лет, то есть, что участок не должен быть заросшим сорными травами, деревьями. Травяной покров, по-моему, не должен превышать один метр. На нем не должны быть не плодово-ягодные и не декоративные деревья. Также должно быть наличие забора, некого строения, не обязательно жилого дома, это может быть какая-то бытовка, сарай. Поэтому, конечно же, сейчас пошла такая волна, поскольку заброшенных участков у нас много. В принципе, у людей был год-полтора на то, чтобы это исправить, так как первые уведомления по этому поводу начали приходить в прошлом году. Сейчас у них есть текущий сезон на то, чтобы его привести в порядок», - раскрыла она.
Свиридова объяснила, что изъятые участки затем пойдут на перепродажу, однако, если владелец все же приведет участок в порядок, то он останется ему.
«Да, они пойдут на перепродажу, но надо понимать, что изъятие, по сути дела, займет шесть лет. То есть это не завтра к ним за этим участком придут. Если участок оформлен в частную собственность, значит, он находится в частной собственности и будет выставляться на торги. Сумма по итогам продажи будет получена собственником за вычетом расходов. Естественно, суммы будут небольшие. Хотя тут необходимо отметить, что у нас есть участки, которые люди бы и рады продать, их никто не покупает. Не совсем понятно, как это все будет работать, потому что это новый закон. Но если смотреть его буквально, то освоение участка в любой момент до продажи прекращает весь этот процесс, даже после вынесения постановления об изъятии», - раскрыла она.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила НСН, что владельцам дачных участков следует быть бдительными — для них предусмотрено внушительное количество штрафов, наказать могут за мусор участке, за неправильную установку забора и множество других нарушений.
