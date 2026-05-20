Великобритания запретила оказывать услуги для морских перевозок СПГ из РФ
Великобритания запретила оказывать услуг для морских перевозок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Как пишет RT, об этом заявил британский премьер Кир Стармер.
По его словам, принятое решение является частью «нового мощного пакета санкций», в который также войдут «новые запреты на поставки нефтепродуктов из России».
Политик отметил, что Лондон не намерен «снимать существующие ограничения каком-либо виде». Также он пообещал продолжить работу с союзниками над дальнейшими санкционными пакетами.
Ранее Великобритания бессрочно разрешила ввоз дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
